Los museos de Vigo rompen la barrera de los 300.000 visitantes en 2025

Los museos de Vigo se han despedido de 2025 con un mayor número de visitantes que hace un año. Más de 300.000 personas visitaron algunos de los espacios artísticos olívicos durante el año pasado, cifra de la que ha presumido el alcalde Abel Caballero: "Nuestro planteamiento de mejora en los museos está funcionando".

Así lo ha asegurado en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que detalla que el número total de visitantes en 2025 a la red museística es de 311.442 personas. Es decir, 19.257 visitantes más que un año antes, lo que supone un crecimiento del 7%.

Según los datos municipales, la Casa das Artes vuelve a ser el museo con mayor afluencia, con casi 160.000 visitantes; seguido del Marco, con 63.000. Por el Museo de Castrelos han pasado 36.000 personas, por el Verbum, 25.000, por la Pinacoteca Fernández del Riego, 10.000, y por el Museo Liste, 8.000.

De esta forma, ha afirmado el alcalde, el gobierno local continúa avanzando con el Plan Estratégico de Museos, que persigue la segmentación, la especialización y la articulación eficaz de la red museística. "En 2026 queremos todavía mejorar. Nuestra planificación es para seguir adelante", ha añadido, así como ha manifestado su intención de "hacer de los museos una seña de identidad".

"Tenemos la red de museos municipales de toda España", ha concluido Caballero, pese a que ciudades como A Coruña registran casi 900.000 visitantes en sus espacios culturales. El alcalde defiende que la gran parte de los museos de Vigo son propiedad municipal, mientras que en las otras ciudades también pertenecen a otras administraciones.