El espectáculo inclusivo más importante de Europa llega este miércoles a Vigo: primera vez en Galicia

Este miércoles 3 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Discapacidad, una velada que se vivirá con arte en Vigo. El espectáculo SuperArte, considerado el evento inclusivo más importante de Europa, llega esta tarde al teatro Afundación de Vigo, siendo esta su primera vez en Galicia.

La cita será a partir de las 19:00 horas y apenas quedan butacas disponibles para un espectáculo que tiene como objetivo visibilizar el talento artístico de personas con discapacidad y demostrar que el arte puede ser un motor de cambio social y una herramienta para la transformación y la integración.

Como recuerdan los organizadores en una nota de prensa, todo lo recaudado se destinará al programa Becas Superarte de la Fundación SIFU, que ofrece formación y oportunidades artísticas a artistas con discapacidad. Y es que el proyecto forma parte del programa SuperArte, que tiene como objetivo orientar, formar, acompañar y mejorar la empleabilidad de cualquier persona con discapacidad.

Más de 80 artistas en el escenario

El espectáculo reunirá sobre el escenario del Teatro Afundación a 81 artistas con diversas discapacidades que han encontrado en el arte un medio para superar barreras y expresar su creatividad y talento. En total, ofrecerán un repertorio de ocho piezas de música y danza.

Inés Rodríguez, logopeda y divulgadora en redes sociales con parálisis cerebral, será la encargada de conducir el show, que contará con su habitual orquesta inclusiva. Además, músicos del Conservatorio Superior de Música de Vigo y de la Fundación Igualarte se unirán a los protagonista para crear una experiencia artística aún más enriquecedora.

Por otro lado, miembros de la Orquestra SondeSeu y músicos de la ETRAT presentarán un Medley de Muiñeiras, con arreglos de Anxo Pintos y Oriol Saña, director artístico de la producción. Además, Joel Bueno, artista con parálisis cerebral, tocará un piano de cola con la mirada gracias a un brazo robótico desarrollado por la empresa ABB en colaboración con Erni.

Ismael Rosario, con su Eyeharp controlado con la mirada; Mario Peña, en el canto y en el ukelele, y Johann Sebastian como barítono, junto a 20 músicos de la Escuela Superior de Música de Vigo, 3 artistas de la Fundación IgualArte y diversos colaboradores de Fundación SIFU, versionarán el tema de Ed Sheeran, Perfect.

Por su parte, Jair Víctor Codina, bailarín de danza urbana, y Sergio Milán (Crazy Finger), artistas que reivindican la diversidad en la danza, presentarán Leds, una pieza de danza urbana coreografiada por Brodas Bros. También se podrá disfrutar de una pieza compuesta por Pascal Kleiman, DJ y productor que, al nacer sin brazos, se ayuda del Oxi One, un secuenciador multipista

que puede tocar con sus pies.

Participarán además Aarón Moratón, violinista de 10 años; Adrián Esparza, artista multifacético y con una carrera musical que abarca desde el canto, el rap, hasta la producción musical y la docencia; Nieves López, cantante de rap y productora, quien presentará su nueva composición Como la curo; el pianista Iker López; o la contrabajista Lucía Sanguino, la primera persona con síndrome de Down que forma parte de la Orquesta Sinfónica OSCAM.

Arte sin barreras

SuperArte es un encuentro donde la cultura se convierte en altavoz de la diversidad y la emoción es tan protagonista como los propios artistas. A través de producciones propias, es una plataforma que visibiliza las capacidades de intérpretes que

demuestran que el talento no tiene límites.

La producción cuenta, además, con instrumentos tecnológicos que hacen accesible la música, como el Eyeharp, un software que permite interpretar música con la mirada a personas con movilidad reducida, o el travel sax, una adaptación del saxo tradicional, más pequeño y ligero, pensado para personas con capacidad pulmonar reducida o algún tipo de discapacidad física.