La Xunta ampliará el espacio expositivo dedicado en O Porriño (Pontevedra) a Antonio Palacios

El espacio expositivo dedicado por el Concello de O Porriño al arquitecto Antonio Palacios recibirá 140.000 euros para su ampliación y se extenderá al local contiguo del actual.

Así lo ha aprobado el Consello de la Xunta, que ha dado luz verde al convenio entre la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y el concello porriñés.

El actual espacio, situado en la calle que lleva el nombre del arquitecto, se ha quedado pequeño para albergar sus proyectos y poner en valor su figura, por lo que será ampliado al local contiguo, que necesita ser acondicionado y equipado adecuadamente. La vista está puesta en una futura musealización de ambos espacios.

Los 140.000 euros estarán destinados a actuaciones en la fachada acristalada y trasera, aislamientos, pavimentos, climatización, iluminación e instalación eléctrica, así como a la ampliación de la zona elevada donde se ubicará la maqueta del conocido Plan para Vigo de Antonio Palacios.

Según el convenio, el departamento de Cultura destinará 3.630 euros en 2025 para la redacción del proyecto y la dirección de obra, mientras que los 136.935 euros restantes, presupuestados para 2026, se emplearán en las actuaciones de acondicionamiento del local.