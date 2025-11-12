Vigo acogerá por primera vez la Subasta Solidaria de la Fundación Degén

La Fundación Degén celebrará por primera vez en Vigo la Subasta Solidaria, una iniciativa que celebra ya su cuarta edición y que tiene como objetivo recaudar fondos para continuar impulsando programas de apoyo, divulgación e investigación sobre la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.

El evento tendrá lugar el viernes, 21 de noviembre, en el Vitrubia Club y reunirá a artistas, empresarios y personalidades del mundo cultural gallego en una velada que busca unir arte y solidaridad.

Así, la subasta contará con obras donadas por reconocidos artistas, entre ellas pinturas, ilustraciones, fotografías y experiencias de gran valor artístico y emocional.

Entre los artistas participantes se encuentran: Diego Lago, José Miranda, Marcos Míguez-Puhinguer, Arturo Dapena, José María López Orozco, Miguel Lareo, Jorge Alonso, Colin Baldwin, Pedro Solveira, Antonio Quesada, Felipe Senén, Jorge Castillo, Toya García Senra, José María Barreiro y Antón Pulido, además de una sección especial dedicada a la artista e ilustradora Yess Andrés, diagnosticada de párkinson y cuya obra refleja la fuerza y sensibilidad de quienes conviven con la enfermedad.

El maestro de ceremonias será el periodista y escritor Pati Blanco en un evento que contará con el apoyo de empresas e instituciones como Estractica, Enfoq Sport&Law, Plaam, Espacio Beny, Santorio Arquitectos, Real Club Celta de Vigo, Hijos de Rivera, Joyería Suiza y Moto Brave, entre otros.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a los proyectos sociales que se desarrollan desde la Fundación, especialmente a través de la Comunidad Degén, un espacio digital creado para conectar a pacientes, familiares y cuidadores, brindando apoyo e información.