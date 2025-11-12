Todo listo para el Underfest Xacobeo: "Hace que Vigo suene diferente"

El Underfest Xacobeo prepara motores para su puesta en marcha este jueves 13 de noviembree. Hasta el sábado 15, los vigueses y viguesas podrán disfrutar de una extensa programación musical y de algunas sorpresas.

A un día del comienzo del festival, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, así como del director de Sweet Nocturna, David Lago (Tibe).

Tras repasarse la extensa programación musical y algunos datos relevantes de esta nueva edición, el director de Turismo de Galicia ha presentado la exposición “Rock This Town”, comisariada por Galería Maraca, y compuesta por dibujos originales del artista de culto Daniel Johnston. Por 1ª vez se podrá disfrutar en Galicia de la obra de un nombre emblemático de la escena underground a nivel global.

Además de esto, Xosé Merelles anunció otra de las nuevas propuestas de la programación complementaria del festival, en la que más de 500 niños del Colegio Salesianos podrán disfrutar del concierto del grupo gallego BLACK STEREO, que repasarán grandes clásicos de Soul, Funk y Rhythm & Blues.

“Rock this town” reúne una amplia selección de sus dibujos más icónicos —criaturas fantásticas, héroes, ángeles y demonios cotidianos— que reflejan el imaginario tierno, caótico y profundamente humano del artista. Entre las piezas expuestas se incluyen varios retratos de su célebre personaje “Jeremiah the Innocent”, la rana de grandes ojos que se convirtió en emblema de su universo creativo y símbolo de su vulnerabilidad y su ternura.

La programación arranca mañana jueves 13 Noviembre a las 19:30h con la inauguración de la exposición y el concierto del gallego INCURABLE a las 20h en Galería Maraca. A continuación, a las 21h, será el turno de la banda de rock argentina CÁPSULA en Radar Estudios.

Los días 14 y 15 Noviembre podremos disfrutar de los legendarios THE PSYCHEDELIC FURS, los franceses < >, los neerlandeses DEWOLFF, los estadounidenses WE ARE SCIENTISTS, el alemán MAXIMILIAN HECKER o los italianos THE DEVILS, además de nombres imprescindibles de la escena nacional como SR. CHINARRO o CHUCHO, propuestas frescas y rupturistas, el talento gallego de THE FREEBILLIES.