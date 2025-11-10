La escritora viguesa An Alfaya, premio Laxeiro 2026

El patronato de la Fundación Laxeiro ha decidido otorgar el Premio Laxeiro de 2026 a la escritora viguesa An Alfaya. Así lo ha anunciado el presidente de la institución, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación.

An Alfaya es una escritora nacida en Vigo. Realizó sus estudios en Magisterio en la ciudad olívica, aunque más tarde decidió completar su formación en la Universidad Complutense de Madrid.

"Una escritora sensacional", ha afirmado Caballero, que ha recordado que la autora escribe para público infantil, juvenil y adulto. Principalmente, se dedica a la novela y de relato en gallego, y sus obras han sido traducidas al castellano, al catalán y al inglés.

Además, ha recordado el regidor socialista, An Alfaya está ligada al teatro gracias a su participación en la fundación del teatro Avento de Vigo. "Nuestras felicitaciones a An Alfaya, una escritora ciertamente sensacional, que recibirá su premio el día de Laxeiro en el mes de febrero", ha concluido Caballero.