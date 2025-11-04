Gargallada Científica: la UVigo lanza un concurso de monólogos para celebrar el Día da Ciencia

La Universidad de Vigo, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), ha puesto en marcha la primera edición de Gargallada Científica, un concurso de monólogos científicos que invita al personal investigador a emplear el humor como herramienta de divulgación.

La iniciativa, coincidiendo con la celebración del Día da Ciencia en Galego y que forma parte del programa especial por el 5º aniversario de Ciencia de Ida e Volta, incluye también una gala final el 11 de diciembre y el lanzamiento de la segunda edición de la publicación Escolma de Termos Científicos.

El certamen, abierto hasta el 4 de diciembre, anima al personal investigador a presentar vídeos originales de hasta tres minutos, en los que la "retranca, la sorna y la ironía" sirvan para acercar el conocimiento científico a la sociedad sin perder rigor. Desde la UCC+i subrayan que el uso del gallego en la comunicación científica refuerza su prestigio como lengua de conocimiento y aporta matices culturales únicos.

El concurso otorgará un único premio: un kit audiovisual valorado en 600 euros. La persona ganadora será anunciada el 5 de diciembre y presentará su monólogo en directo durante la gala final en el Vitruvia Café de Vigo.

Paralelamente, la UCC+i coordina la segunda edición de la Escolma de Termos Científicos, un minidiccionario elaborado junto al Área de Normalización Lingüística que busca normalizar el uso del gallego en los ámbitos académico y científico.

En esta nueva entrega se incorporan términos de biología marina, gestión pública e informática, con la colaboración de los docentes Estefanía Paredes, Xosé Mahou y Alma María Gómez. Con esta iniciativa, la Universidad de Vigo aspira a consolidar una publicación estable que recoja y preserve el vocabulario científico propio de Galicia.