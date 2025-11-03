El Auditorio Mar de Vigo acogerá el concierto homenaje a Begoña Caamaño por el Día das Letras Galegas.

Así lo ha informado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, después de mantener una reunión este lunes con representantes del Consello da Cultura Galega.

El Día das Letras Galegas de este año estará dedicado a la periodista y escritora Begoña Caamaño, nacida en Vigo en 1964 y que falleció en 2014 en Santiago de Compostela. Como cada año, la ciudad natal de la homenajeada acogerá un recital dentro de los eventos en su honor.

Caballero ha adquirido el compromiso de que se celebre en el Auditorio Mar de Vigo, que acogerá "un gran concierto", y ha anunciado que será "una extraordinaria celebración y reconocimiento" de la viguesa en la ciudad "que la vio nacer".