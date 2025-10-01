Carmen Valiña gana el Premio Narrativa Breve Repsol en Lengua Gallega

Carmen Valiña se ha alzado con el Premio Narrativa Breve Repsol en Lengua Gallega con su obra "A illa que supuraba sangue". La gallega se ha proclamado vencedora del certamen, que ha alcanzado la XIX edición con la participación de 43 obras inéditas, llevándose un premio de 12.000 euros y la publicación del propio libro por parte de la Editorial Galaxia.

El portavoz del jurado, Fran Fernández Davila, ha sido el encargado de desvelar el veredicto. Lo ha hecho en un acto celebrado en la ciudad de Vigo con motivo del 75 Aniversario de la Editorial Galaxia, que cada año publica la obra ganadora.

El evento contó con la presencia de representantes de las entidades impulsoras del premio como el secretario xeral da Lingua, Valentín García; la gerente de Relaciones Institucionales de la Fundación Repsol, Mercedes Gómez Badiola; y el director general de la Editorial Galaxia, Xosé Manuel Soutullo.