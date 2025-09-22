El Muíño das Mareas da Seca, en Cambados (Pontevedra) será declarado Bien de Interés Cultural

El Consello de la Xunta de Galicia, celebrado este lunes, ha informado que el Muíño das Mareas da Seca, situado en Cambados, será declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de lugar de valor etnológico.

Así, el procedimiento de incoación se pondrá en marcha este mismo mes con su publicación en el Diario Oficial de Galicia, lo que supondrá la protección inmediata de este espacio.

Este trámite permitirá dotar a esta infraestructura singular de las máximas medidas de protección para salvaguardarla como expresión relevante y significativa de la identidad, la cultura y las formas de vida del pueblo gallego.

Según destaca la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, el Muíño da Seca es uno de los escasos ejemplos de molinos de marea que quedan en las costas gallegas y representa un testimonio excepcional de una tradición cultural prácticamente desaparecida.

El uso principal y característico de este espacio fue el de instalación de molienda y transformación de cereal en harina, además de ser utilizado como vivienda de la familia encargada de la instalación y posteriormente como corte de ganado.

Asimismo, el edificio fue objeto de una rehabilitación integral en 1995 que lo transformó para dedicarlo a fines expositivos; en la actualidad solo funciona de manera puntual como espacio expositivo.

Entorno de protección

Además de su valor etnológico, puede atribuírsele valor histórico, dada su antigüedad y vinculación con la historia de los asentamientos de Fefiñáns y Cambados, así como un gran valor arquitectónico, ya que es muestra de la arquitectura tradicional de carácter rural.

El entorno de protección propuesto del Muíño das Mareas da Seca comprende los espacios y construcciones próximos cuya alteración pueda incidir en la percepción y comprensión de los valores culturales del bien en su contexto o pueda afectar a su integridad, apreciación o estudio.

La delimitación propuesta abarca una superficie de 578.314 metros cuadrados, gran parte de la cual está constituida por las aguas del mar.