Rayden presenta en Galicia su novela: "Un lugar para abrazar las partes desatendidas de uno mismo"

David Martínez Álvarez, conocido artísticamente como Rayden, es un escritor, cantante y productor musical originario de Madrid. Tras brillar en los escenarios, este polifacético artista da un nuevo paso en su carrera literaria con El taller de los niños interiores, su tercera novela.

Rayden explora temas profundos como la infancia, la madurez, la vulnerabilidad y la evolución personal. A través de una narrativa muy emotiva, combina poesía, prosa y reflexiones que abordan las cicatrices que la vida nos deja y cómo esas experiencias de la niñez y de la vida en general nos definen a lo largo del tiempo. El título hace referencia a un "taller" como un espacio de creación y reflexión, donde las personas pueden trabajar en su interior y sanar las heridas emocionales que a veces llevamos desde la niñez.

¿Qué es para ti El taller de los niños interiores?

Para mí, es un lugar en el que puedes "presumir" de tus costras. Llega un momento en el que solo conectas con tu niño interior cuando alguien te dice: "Mira que cicatriz me hice de pequeño", y tu te buscas en tu propio "medallero" olímpico de heridas.

Creo que El taller de los niños interiores es eso: un espacio para ver dónde se formó el nudo de nuestra infancia y regresar a ese lugar para tratarnos con más cariño, e incluso llegar a abrazar esas partes de nosotros que han quedado desatendidas. Me gustaría que fuera una novela en la que, al final, el lector pueda abrazar esas partes de sí mismo que ha tenido más olvidadas.

¿Escribir la novela fue un trabajo de búsqueda interior?

Sí. Aunque creo que vino primero la necesidad de escribirla, y al terminarla fue cuando me sentí más atrevido a investigar más sobre estos temas. Es curioso porque la novela está basada en mi canción A mi yo de ayer, que compuse de manera intuitiva. Ahora, con la novela, he entendido mucho mejor lo que esa canción significaba.

¿Qué te llevó a escribirla? ¿Sentías la necesidad de liberar ciertos sentimientos?

Yo hice un taller para conectar con mi niño interior, no exactamente como los que propongo en el libro, pero sí vi cómo las personas se abrían al hablar con desconocidos y cómo, en esos espacios, puedes ser más tú mismo. En ese taller hablaron de las cinco heridas de la infancia: rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Y me pregunté: ¿cómo sería una novela que personificara estas cinco heridas en cinco personajes, y cómo se desarrollan en la sociedad actual?

Creo que en la novela se abordan muchos temas importantes, pero también noto que cuando intentas hablar de ciertos aspectos de la sociedad, hay una tendencia a evitar tocarlos.

Hablas del niño interior que todos llevamos dentro. ¿Cómo es el tuyo? ¿Habéis hecho las paces?

Sí, hemos hecho las paces. Mi niño interior es alguien que siempre intentó estar a la altura, y se quejaba porque le decían que eso era rebajarse a la imagen que los demás tenían de él. Ahora lo estoy dejando ser, sin juzgarlo.

Has pasado de cantar tus emociones a escribirlas. ¿Qué te ofrece la literatura que no te ofrece la música?

Me gusta que, en la literatura, no tengo que hacer una gira. Aunque he venido a Vigo a presentar el libro, eso no es lo normal, y estoy en un momento de mi vida en que quiero estar en casa con mi hijo. Además, la literatura es un canal de expresión, no de impresión. El mercado de la música actual incentiva mucho la idea de impresionar al público. La literatura no tiene eso: escribes algo y, cuando lo publicas, no tienes que salir a defenderlo constantemente. Es un camino más íntimo, más artesanal.