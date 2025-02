Nuria Quintana publica su tercer libro: "Algún día rendiré homenaje a todo lo que significa para mí Galicia"

Madrileña de nacimiento, pero viguesa de adopción, Nuria Quintana pasó su infancia y adolescencia en la ciudad olívica. Tras la emigración de sus padres desde la capital a Vigo, Quintana guarda recuerdos muy felices de la ciudad, donde vivió hasta que, con 19 años, regresó a Madrid para estudiar.

A pesar de haber pasado años viviendo en otra ciudad, Nuria confiesa sentir un profundo cariño y agradecimiento por Vigo. Allí asistió a su primer taller de escritura de la mano de Francisco Castro, un momento que ella misma describe como "un punto de inflexión" en su vida.

Tras del éxito de La Casa de las Magnolias y El Jardín de Olavide, Nuria presenta su tercera novela, El recuerdo del bosque, un relato cargado de emociones, aromas y referencias sensoriales, ambientado en un enigmático bosque. Para la autora, esta obra también es "una invitación a seguir el camino que está escrito para cada una de nosotras".

"Presentar una novela siempre emociona, pero hacerlo en la ciudad en la que has crecido es mucho más especial", admite. Aunque sigue sintiendo la misma ilusión al ver su nombre en las estanterías de las librerías, la escritora reconoce que, tras su tercer libro, ha aprendido a disfrutar más el momento, a detenerse y a vivirlo al máximo.

Desde tu primera novela en 2022, publicas prácticamente un libro al año. ¿Cómo surgen estas historias en tu mente? ¿Cuál es tu rutina de escritura?

Con la primera novela fui más libre con los tiempos porque no tenía nada firmado, pero con la segunda tuve que aprender a manejar los plazos. Afortunadamente, ya tenía la idea en mente cuando terminé la primera. Y con esta última ocurrió algo similar: la historia me encontró a mí. Paseaba por una finca en Madrid cuando la idea surgió de repente.

Sin embargo, con los dos últimos libros he aprendido que los plazos están para respetarlos, pero no para forzarlos. Dentro de mi planificación dejo espacio para lo que pueda surgir y trato de estar abierta a la improvisación, porque creo que eso ayuda a la historia. A veces nos frustramos sentados frente al escritorio, cuando lo mejor que podemos hacer es lo contrario: alejarnos y dejar que nos dé el aire.

El recuerdo del bosque. Después del éxito de tus dos primeras novelas ¿qué pueden esperar tus lectores de esta nueva obra?

Se encontrarán con dos líneas temporales, pasado y presente, que confluyen en un misterio. La historia parte del presente con la aparición de unos túneles en la finca madrileña de la Quinta del Duque del Arco (aunque la parte de los túneles es ficción). A partir de ahí, se despierta la curiosidad por un suceso ocurrido hace 70 años: unos asaltantes robaron un cofre familiar y, en su huida, golpearon a la propietaria. Nunca se encontró a los culpables, y la aparición de los túneles lo cambia todo, reabriendo la investigación.

Esta trama se conecta con otra historia ambientada en un bosque aislado entre montañas, en plena época de despoblación rural. Allí, una familia se enfrenta a una difícil decisión tras el nacimiento de su primera hija: quedarse en un entorno cada vez más duro o irse hacia un mundo desconocido.

Mencionas que la novela transcurre en dos líneas temporales, algo recurrente en tus libros. ¿Por qué prefieres este tipo de narrativa? ¿Crees que ayuda a mantener la intriga?

Siempre ha surgido de manera natural en mis historias porque el misterio nunca nace y se resuelve en el presente, sino que es una cadena de decisiones y consecuencias que vienen del pasado y alcanzan el futuro.

Las líneas temporales me permiten enmarcar bien el misterio y mostrar de dónde proviene. Además, me ayudan a justificar las acciones de los personajes, a que el lector entienda por qué hacen lo que hacen.

Aun así, no estoy cerrada a este formato narrativo, si no que me gustaría explorar otras maneras de contar historias en el futuro.

Aunque narran historias diferentes, tus libros profundizan en el pasado, la intriga y los secretos familiares. ¿Qué te arrastra a estas temáticas?

Los secretos siempre me han fascinado, porque detrás de ellos hay alguien que ha decidido callar algo por miedo al que dirán, por sentirse vulnerable. Eso me atrapa.

Creo que los secretos reflejan la fragilidad humana y, sobre todo, humanizan a quienes vivieron en el pasado. Es como un cajón sin fondo.

Otro elemento común en tus novelas es la fuerte presencia de personajes femeninos. ¿Cómo te inspiras para crearlos?

Es una combinación de muchas cosas: personas que he conocido, partes de mí misma, gestos que observo por la calle, incluso personas que imagino sin haberlos visto nunca. Pienso que es importante nutrirse de todo, no solo de la realidad, sino de distintas disciplinas. Es por eso que intento estar siempre atenta, escuchar y hacer las preguntas adecuadas, porque todo el mundo tiene una historia detrás.

Además, has logrado un nuevo hito en tu carrera con la traducción de tu primera novela a otros idiomas. ¿Cómo lo vives?

Es una sensación de vértigo. La Casa de las Magnolias ha sido traducida al rumano, un país en el que nunca he estado; y pensar que mis historias han llegado allí antes que yo es impresionante.

Lo que más me emociona es que, aunque los lectores no conozcan los escenarios que describo, han logrado conectar con las emociones de la historia. Es algo que te llena

Para ti es muy importante transmitir con tus palabras...

Sí, siempre hay un misterio en mis libros y busco que la trama atrape, pero, por encima de todo, intento que las emociones y las sensaciones sean el hilo conductor.

De cara al futuro, ¿te queda alguna asignatura pendiente?

Tengo una idea en torno a Galicia que me ronda la cabeza desde hace años, pero quiero hacerla bien y encontrar el momento adecuado.

Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de relatos cortos que será muy diferente a todo lo que he escrito hasta ahora: historias actuales, sin referencias al pasado.

Pero, quizás después me anime con esa historia sobre Galicia, pero siento mucha responsabilidad porque quiero rendirle el homenaje que se merece.