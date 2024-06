El 'nipogallego' Takekazu Asaka ingresa en la Real Academia Galega

La Real Academia Galega -RAG- cuenta desde este sábado con un nuevo académico de honor. Se trata de Takekazu Asaka (Tokio, 1952), quien ha asegurado que "como nipogallego" la "lengua propia de Galicia es mi segunda lengua". Asaka ha sido distinguido en un acto celebrado en Cambados.

El académico fue profesor de castellano en la Universidad Tsudajuku durante décadas pero su pasión es, desde hace mucho, la lengua y la cultura gallega, y ejerce como embajador cultural de Galicia en su país natal.

Precisamente, en el pueblo de Ramón Cabanillas, a quien el nuevo académico tradujo al japonés, la RAG recibió al filólogo nipón, que también llevó su idioma materno a Rosalía de Castro, Uxío Novoneyra o a los poetas medievales. Además, promovió su difusión a través de la música, editó manuales pioneros para el aprendizaje del gallego desde el japonés, impartió durante más de 15 años clases en varias universidades del país y estudió fenómenos como la gheada, el pronombre de solidaridad y el infinitivo conjugado, tal y como ha recogido Europa Press.

Takekazu Asaka se siente parte de Galicia, país al que lo unen numerosas amistades que lo acompañaron este mediodía. "Para mí, nipogallego, desde hace años la lengua propia de Galicia es mi segunda lengua. Ser miembro de honor de esta institución es lo máximo que podría esperar de una tierra y de una gente que tan bien me acogieron, y que me acogen cada vez que vuelvo", declaró el profesor en la apertura de su intervención, titulada "Do poñente ó nacente. Unha ollada de honra".

Por su parte, la RAG agradeció la entrega a la causa de Galicia de este japonés, hijo y nieto de agricultores del Tokyo rural, y reconoció su "labor incansable" en la defensa del gallego y de la cultura de su segunda patria: "Hace mucho tiempo que simbolizas la fuerza que viene de lejos, de bien lejos en tu caso", aseguró Francisco Fernández Rei, académico de número cambadés.

Takekazu descubrió el gallego a finales de los años 70 y se involucró en su plano intelectual y en el emocional. En 1977 compró su primer ejemplar del semanario A Nosa Terra en Madrid. "Me sorprendió mucho que no estuviese escrito en el mismo idioma que otros periódicos españoles, fue el primer contacto que tuve con el gallego", indicó.

Tras hacerle entrega de la medalla y del diploma de académico de honor, el presidente de la RAG, Víctor F. Freixanes, agradeció a Takekazu Asaka la amistad "intensa y generosa" que mantiene con Galicia y su lengua y cultura."Es un honor y un orgullo grande poder presumir de su trabajo y de su presencia en aquellas extremas del mundo, donde nuestra cultura interesa y, de su mano, hace siembra", ha expresado.

El nuevo académico se suma a un listado de miembros de honor de la RAG, al que ya pertenecen Kathleen March, embajadora de la cultura gallega en los Estados Unidos; María Rosa Lojo, desde Argentina; Carlos Alberto Zubillaga, en Uruguai; John Rutherford, desde Reino Unido; y Marina Mayoral desde Madrid; y de la que formaron parte en los últimos años también, entre otros, los galleguistas italianos Giulia Lanciani (1935-2018) y Giuseppe Tavani (1924-2019).