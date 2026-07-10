La Xunta impulsa 37 nuevas viviendas públicas en Sanxenxo y Baiona (Pontevedra)

25 viviendas de promoción pública en Noalla, en el municipio de Sanxenxo Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia adjudicará el contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de construcción de 25 viviendas de promoción pública en Noalla, en el municipio de Sanxenxo, según acordó este jueves el Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal).

El contrato será adjudicado a Constructora San José por un importe de 6.307.684,92 euros y contará con un plazo de ejecución de 19 meses, de los cuales cuatro se destinarán a la redacción de los proyectos y los 15 restantes a la ejecución de las obras.

Las 25 viviendas se levantarán en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Sanxenxo, situada en Noalla y con una superficie de 871 metros cuadrados.

12 viviendas en Baiona

Asimismo, el organismo autonómico también adjudicará el contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra de la construcción de 12 viviendas de promoción pública en Baiona, según acordó este jueves el consejo de administración de Vipugal.

El contrato será adjudicado a la oferta presentada por Manuel Pallas Rodríguez por un importe de 95.153,15 euros.

Las 12 viviendas previstas se construirán en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Baiona, ubicada en la parcela J del Polígono UE nº 3 del PERI 3, con una superficie de 871 metros cuadrados.

Estas licitaciones se enmarcan en el compromiso de la Xunta de duplicar el parque de vivienda pública durante el período 2024-2028, con el objetivo de alcanzar las 8.000 viviendas públicas, así como en la previsión del Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2030, que contempla llegar a las 10.000 viviendas públicas en 2030.