Se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra

Untermómetro marca la temperatura en la calle, a 5 de agosto de 2025, en Vigo Adrián Irago / EP

La Xunta mantendrá este viernes una alerta amarilla por altas temperaturas en las zonas del interior de Pontevedra y en Valdeorras.

Así lo ha decidido según los datos remitidos por Meteosalud y Meteogalicia y en el ámbito del Plan de Actuaciones del Gobierno gallego frente a los posibles efectos de las altas temperaturas a los que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, en el interior de Pontevedra, la alerta amarilla afecta a los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Mientras, en Valdeorras los municipios afectados son: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud.