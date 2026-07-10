Se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra
También hay seis municipios afectados por la alerta en Valdeorras, en Ourense
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La Xunta mantendrá este viernes una alerta amarilla por altas temperaturas en las zonas del interior de Pontevedra y en Valdeorras.
Así lo ha decidido según los datos remitidos por Meteosalud y Meteogalicia y en el ámbito del Plan de Actuaciones del Gobierno gallego frente a los posibles efectos de las altas temperaturas a los que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, en el interior de Pontevedra, la alerta amarilla afecta a los ayuntamientos de Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.
Mientras, en Valdeorras los municipios afectados son: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.
Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud.