El Gobierno destina 4,4 millones a reparar más de 200 kilómetros de carreteras en la provincia de Pontevedra

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha anunciado la formalización de un nuevo contrato de emergencia por importe de 4.455.187,84 euros para la reparación de firmes en distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia.

Los trabajos permitirán actuar en más de 200 kilómetros de vías estatales, con mejoras en la A-52 a su paso por A Cañiza, Arbo, As Neves, Salvaterra de Miño, Ponteareas, Mos y O Porriño; en la N-120 entre A Cañiza y O Porriño; en la N-550 entre Caldas de Reis y O Porriño; así como en la N-550A, N-551, N-552, N-554, N-555, N-640 y en la PO-11, vía de conexión entre Pontevedra y el Puerto de Marín.

Las actuaciones responden al deterioro registrado en los últimos meses como consecuencia de las intensas precipitaciones del invierno, que agravaron el estado de los pavimentos y provocaron hundimientos, grietas, desprendimientos y baches en distintos puntos de la red viaria estatal. El contrato, formalizado con la empresa Construcciones, Obras y Viales, S.A. (COVSA), cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y permitirá intervenir de forma urgente para preservar la seguridad vial y garantizar unas condiciones adecuadas de circulación.

Losada ha destacado que el Gobierno de España "continúa avanzando en la ejecución del plan extraordinario de mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado en la provincia" y ha subrayado que esta nueva actuación permitirá "corregir los efectos del deterioro acumulado y reforzar la seguridad vial en vías estratégicas para la movilidad de personas y mercancías".

Este contrato se suma a los 6,9 millones de euros ya adjudicados para actuar en la A-55, VG-20, N-541, N-550, N-640 y N-525, por lo que la inversión total movilizada supera los 11,3 millones de euros para recuperar y modernizar las principales carreteras estatales de Pontevedra.