La Diputación de Pontevedra otorga ayudas a 22 agrupaciones de Protección Civil

Las agrupaciones de Protección Civil de la provincia de Pontevedra ya se benefician de las ayudas de la Diputación provincial. Se trata de una línea de ayudas inédita en la institución provincial que en esta convocatoria, dotada con 100.000 euros, ha permitido conceder subvenciones de entre 2.000 y 5.000 euros a un total de 22 colectivos.

El acto de entrega de las ayudas fue celebrado este lunes en el salón de plenos del Pazo provincial, y contó con la participación del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; y del diputado responsable del área de Emergencias, Alejandro Lorenzo.

Durante la entrega, representantes de las agrupaciones recibieron los distintivos que acreditan la concesión de estas ayudas, destinadas a financiar la compra de equipamiento y material necesario para su actividad, como dispositivos de protección individual, maquinaria de extinción, material sanitario, sistemas de telecomunicaciones o herramientas.

Según recoge Europa Press, el responsable de Emergencias destacó que estas subvenciones suponen un reconocimiento institucional a la labor que desempeñan los voluntarios, mientras que el presidente provincial subrayó que la iniciativa responde a un compromiso cumplido y avanzó su continuidad en el tiempo.

En representación del colectivo, el presidente de la Asociación Provincial de Agrupaciones de Protección Civil, Javier Lois, agradeció la puesta en marcha de esta línea de ayudas, señalando que es la primera vez que cuentan con este tipo de apoyo económico por parte de la Diputación.

Las agrupaciones beneficiarias pertenecen a los municipios de Lalín, Valga, Cambados, Vilagarcía, Meis, Cangas, Cerdedo-Cotobade, Oitavén-Tea, Agolada, O Porriño, Tui, Poio, Caldas de Reis, Vilanova de Arousa, Cuntis, Ribadumia, Portas, Moraña, O Rosal, Salceda de Caselas y Dozón. Por su parte, la agrupación de Catoira ha quedado en lista de espera tras agotarse el presupuesto disponible.

Desde la Diputación confirmaron además que ya trabajan en una segunda convocatoria de ayudas, que incorporará mejoras a partir de las aportaciones de los propios colectivos, con el objetivo de reforzar su labor en el ámbito de las emergencias y la protección ciudadana.