Autorizan la contratación de servicios de hemodiálisis externa en Pontevedra y O Salnés

La Xunta de Galicia ha autorizado la contratación, por parte del Servicio Gallego de Salud (Sergas), de la prestación de servicios de hemodiálisis extrahospitalaria y hemodiálisis domiciliaria en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

El contrato, con un presupuesto base de licitación de 8.068.357 euros y una vigencia de tres años, se divide en dos lotes: uno para la hemodiálisis en centro extrahospitalario y otro para la hemodiálisis domiciliaria. El valor estimado del conjunto asciende a 9.682.028 euros, teniendo en cuenta posibles modificaciones.

El Sergas estima que, según la asistencia prestada en 2025, podrán beneficiarse de esta contratación 120 pacientes al año, con 156 sesiones anuales por paciente en el caso de la diálisis extrahospitalaria, y 6 pacientes al año con una media de 286 sesiones para la hemodiálisis domiciliaria.

Todos los pacientes incluidos contarán con una evaluación previa del servicio de Nefrología del área, y sus datos clínicos se integrarán en la plataforma tecnológica TELEA para el seguimiento de pacientes crónicos.

El Sergas enmarca la diálisis domiciliaria en su estrategia de humanización para mejorar la calidad de vida, facilitar la conciliación social y laboral y promover una atención más personalizada.