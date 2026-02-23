La Diputación de Pontevedra abre el plazo de +Benestar con 2.127 estancias termales subvencionadas

La Diputación de Pontevedra ha abierto el plazo para que las personas mayores de 55 años puedan inscribirse en +Benestar que, con un presupuesto de más de 220.000 euros, oferta 2.127 plazas para disfrutar de estancias en balnearios, talasos o spas de la provincia. Las personas interesadas tienen de plazo hasta el 13 de marzo para presentar sus solicitudes, y pueden consultarse todos los detalles y requisitos en las bases del programa, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

El programa ofrece estancias de seis días y cinco noches (entrada los domingos y salida los viernes) en un establecimiento termal para estas más de 2.100 personas empadronadas en la provincia que deben cumplir alguno de los siguientes requisitos: tener 55 años o más o, en caso de no alcanzar esa edad, contar con una discapacidad superior al 65%, ser pensionistas o tener acreditado un respiro familiar. De las 2.127 plazas ofertadas, 2.097 están subvencionadas con 100 euros por parte de la Diputación, y otras 30 se reservan para personas en riesgo de exclusión, con una subvención de 400 euros sobre el coste total.

En concreto, el programa se desarrollará en ocho establecimientos termales de la provincia, situados en Sanxenxo, O Grove y Lalín (Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Hotel Carlos I Silgar, Hotel Spa Galatea Hotel Novo Astur & Spa, Hotel Spa Norat Torre do Deza, Hotel Norat Marina and Spa, Hotel Spa Norat O Grove y Talaso Hotel Louxo La Toja), y los precios oscilarán entre los 275 y los 334 euros. Además de la estancia, el paquete incluye pensión completa (con bebidas incluidas); el uso del spa, del balneario u otras instalaciones de características similares un mínimo de hora y media al día; tres tratamientos complementarios gratuitos; programación sociocultural; y el traslado de ida y vuelta en autobús a los establecimientos desde los municipios de Vigo o Pontevedra.

Para llevar a cabo +Benestar, la Diputación cuenta con un registro de 59 ayuntamientos adheridos para facilitar a las personas la realización de los trámites y ayudas. Este registro está abierto a la incorporación de nuevos municipios.