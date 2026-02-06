La Diputación de Pontevedra denuncia la falta de alternativas ante el colapso del transporte ferroviario

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, denuncia la falta de respuesta y de alternativas por parte de Renfe y del Ministerio de Transportes para ofrecer soluciones a los viajeros afectados por cerca de medio centenar de cancelaciones de rutas ferroviarias en el conjunto de la provincia entre las jornadas de este jueves y viernes.

"La parálisis total del tren en la provincia es, de por sí, un hecho grave que obliga a dar explicaciones inmediatas por parte de los portavoces del Gobierno y de los responsables de Transportes, aunque esté motivado por el tren de borrascas. Pero lo que resulta injustificable es que el Gobierno central no haya articulado ninguna alternativa para que cientos de pasajeros pudieran llegar a sus destinos, a pesar de todos los imprevistos", declaró López.

En este sentido, el máximo responsable del gobierno provincial hizo referencia a una reciente declaración del ministro de Transportes que contrasta con la realidad del ferrocarril y del resto de infraestructuras dependientes del Ministerio en la provincia. "Óscar Puente dijo que el tren vive en España el mejor momento de su historia. Sabíamos que era incapaz de gestionar la realidad de las infraestructuras en España. Pero quizá el problema es que no vive en la realidad de miles de usuarios que, cuando van a utilizar infraestructuras de su competencia, no saben con qué incidencia se pueden encontrar, ya sea en la red de carreteras nacionales, en las autopistas, en el tren o en los aeropuertos. No hay chascarrillo ni tuit que soporte tanta incapacidad", lamentó el presidente.