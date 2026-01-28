El PP pregunta al Gobierno por el estado de la línea Vigo–Ourense tras el accidente de As Neves

Los senadores del PP de Pontevedra, Pepa Pardo, Nidia Arévalo y José Crespo, solicitan al Gobierno central información sobre las infraestructuras ferroviarias, tras las reparaciones que se están llevando a cabo en el tramo Vigo–Ourense después del descarrilamiento de un tren de mercancías en As Neves.

En un comunicado remitido a los medios, Pepa Pardo explicó que los senadores pontevedreses registraron, el 26 de noviembre, varias preguntas al Gobierno sobre el descarrilamiento de un tren de mercancías ocurrido el sábado 15 de noviembre a la salida de la estación de As Neves, en el que resultó herido el maquinista, se produjeron graves daños en la infraestructura y se vio afectada la circulación ferroviaria entre Vigo Guixar y Ourense, que permaneció cerrada hasta el miércoles 3 de diciembre.

Según informan los populares, el Gobierno central en su respuesta explica que "se valora como posible causa un desprendimiento de tierras" e informa de que se están ejecutando las obras proyectadas en el tramo Vigo–Guillarei. En este sentido, se destaca la renovación integral de la infraestructura y de la vía del tramo de la línea convencional Guillarei–Redondela, adjudicada a principios de año por 49 millones de euros. Asimismo, también está en marcha una licitación para la redacción de los proyectos de construcción para la renovación del tramo Ourense–Guillarei de la línea 810.

Sin embargo, no contentos con la respuesta, los populares solicitaron conocer si se han investigado otras posibles causas del descarrilamiento, si se ha analizado el estado de la vía y si se va a llevar a cabo una investigación del accidente.

Además, reclaman saber si el Ministerio puede certificar que está garantizada la seguridad de los usuarios y de los trabajadores en la línea Vigo–Ourense, qué entidad ha llevado a cabo las reparaciones necesarias a las que se refiere la respuesta, en qué estado de ejecución se encuentran los trabajos, si es seguro el uso de la vía durante dichos trabajos y qué supervisión se llevará a cabo tras su finalización.