Desciende la criminalidad en el ámbito urbano de la provincia de Pontevedra, con un leve repunte en el rural SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PONTEVEDRA

La criminalidad en el ámbito urbano de la provincia de Pontevedra, competencia de la Policía Nacional, ha descendido en un 4,17% este pasado año 2025, mientras que en el rural, competencia de la Guardia Civil, ha experimentado un ligero repunte del 1,42%.

Así lo revelan los datos de la junta provincial de seguridad, reunida este miércoles, presidida por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, y en la que han participado el teniente-coronel de la Guardia Civil, Óscar Grañas; el comisario-jefe provincial, Juan José Díaz; el comisario de Vigo-Redondela, Ramiro Gómez; la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer, María José Rodríguez; y la secretaria general de la Subdelegación, María Isabel Alonso.

Según estos datos, en 2025 las cuatro comisarías de la provincia registraron 764 delitos menos que el año anterior, aunque aumentaron las detenciones en un 3,1%, con un total de 3.085. En el tipo de delitos, todos han descendido, con especial foco en las agresiones sexuales con penetración, casi a la mitad. Por su parte, los casos de violencia machista crecieron algo más de un 6%.

La comisaría de Vigo ha sido la que mayor descenso ha registrado, con un 5,8% de delitos menos; en la Pontevedra también bajaron un 3,4%. En Vilagarcía y Marín aumentaron en un 5,8 y un 3,1%, respectivamente.

En el ámbito rural, competencia de la Guardia Civil, se incrementaron en 202 delitos, un 1,42%, y las detenciones, hasta las 1.176, un 7,6% más. Los delitos que más crecieron fueron los hurtos, un 10%, y los robos con fuerza en viviendas, un 19,5%.

Además, la junta provincial de seguridad ha constatado también una ralentización de la llamada ciberdelincuencia. Según estos datos, este tipo de delitos crecieron con menos intensidad que año anterior, tanto en ámbitos urbanos (1,32%) como en rurales (7,2%).

Así, se registraron un total de 2.385 denuncias, la mayoría (1.722) en la comisaría de Vigo-Redondela, donde este tipo de delitos descendió un 4,1%. En Pontevedra hubo 358 denuncias, un 23,3% más; en Vilagarcía hubo 175 denuncias, 3,5%; y en Marín hubo 65 denuncias por ciberdelincuencia, lo que supone un aumento del 41,3%.

En el ámbito de la violencia de género, hay 1.961 casos activos en el sistema VioGen en la provincia de Pontevedra, de los que una mujer se encuentra en situación de riesgo extremo. Asimismo, hay 21 víctimas en riesgo alto, 293 en riesgo medio y otras 1.646 en riesgo bajo.

En total, hay 1.285 víctimas con orden de protección, 97 mujeres que disponen del teléfono Atempro, y otras 43 mujeres que cuentan con el dispositivo Cometa.