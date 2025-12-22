Lotería de Navidad 2025: El Quinto Premio, el 60649, lleva la alegría a Pontevedra, Ourense, y A Illa de Arousa

Un trabajador de Loterías y Apuestas del Estado prepara el bombo durante los preparativos para el inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad. EFE.

La Lotería de Navidad 2025 sonríe a Galicia por primera vez. El segundo quinto premio, el 60649, ha caído en las provincias de Pontevedra y Ourense, dejando 6.000 euros al décimo. Este número se vendió en Pontevedra ciudad, Ourense centro, y A Illa de Arousa.

Más concretamente, el boleto agraciado se repartió en Michelena, 32, en A Boa Vila; en la rúa Ervedelo de Ourense -número 20- y en el número dos de la Rúa Travesía Cruceiro.

La mañana sigue sonriendo a la comunidad gallega tras descubrirse que el segundo premio agració a los trabajadores de Bimba y Lola, en Vigo. Los asalariados de la firma gallega habrían ganado 125.000 euros por décimo.

Todavía queda mucho sorteo por delante y la esperanza de conquistar alguno de los premios de este Sorteo Extraordinario de Navidad.