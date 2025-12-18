La provincia de Pontevedra, en aviso amarillo por precipitaciones este jueves

Tras un ecuador de semana marcado por una relativa estabilidad en lo atmosférico, vuelven las lluvias a la provincia. En este sentido, además, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el aviso amarillo en Pontevedra por precipitaciones. El aviso será naranja en lo tocante al oleaje.

Se prevé que en el oeste de Galicia se produzcan precipitaciones que podrían ser persistentes y localmente fuertes, por lo que el acumulado será destacable.

Más concretamente, en Vigo, con todo, las temperaturas no serán demasiado frías. Las mínimas ascenderán a los 12 grados, mientras que las máximas no sobrepasarán los 14 grados. En la ciudad olívica la situación tenderá a estabilizarse con el paso de las horas, de manera que, para mañana viernes, se prevén cielos con alternancia de nubes y claros.

En a Boa Vila la situación será prácticamente similar, con temperaturas que oscilarán hoy entre los 11 y los 13 grados. Este jueves lloverá todo el día, pero mañana la tónica será de nubes y claros. Las mínimas, eso sí, experimentarán un importante retroceso hasta los seis grados.