Ferrero Rocher no iluminará A Guarda (Pontevedra) por Navidad, pero el Concello sí

A Guarda no recogerá el testigo de otro municipio gallego, Ribadavia, dentro del concurso con el que Ferrero Rocher apuesta por iluminar en Navidad el pueblo más bonito del país. A pesar de que llegó a pasar una criba de 17 municipios, esta localidad costera pontevedresa se quedó a las puertas de la final. Sí lograron pasar de etapa Cudillero, Tejeda y Fuente del Maestre.

Con todo, A Guarda quiso agradecer a todas las personas y responsables de negocios que mostraron "o seu apoio" y promovieron la campaña en esta localidad. Para el Consistorio fue una prueba inequívoca del "orgullo" que sus vecinos sienten por la villa.

Por lo anterior y para evitar que el espíritu navideño decaiga, A Guarda anunció este lunes la fecha de su encendido: Será el próximo viernes, día 5 de diciembre, a las 19:00 horas. En la Praza do Reló los guardeses darán la bienvenida oficial a la Navidad.

A partir de las 18:00 horas habrá actividades para los niños y niñas. No faltarán los juegos y pintacaras con "Os trasnos do Nadal". A continuación habrá música y baile.