Ferrero Rocher no iluminará A Guarda (Pontevedra) por Navidad, pero el Concello sí
La localidad pontevedresa, representante gallega este año en la fase eliminatoria, no logró pasar de etapa. Sin embargo, con el objetivo de que el espíritu navideño no decayese, el Consistorio anunció la fecha del encendido
Más información: Un municipio de Galicia entre los 5 finalistas a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad 2025
A Guarda no recogerá el testigo de otro municipio gallego, Ribadavia, dentro del concurso con el que Ferrero Rocher apuesta por iluminar en Navidad el pueblo más bonito del país. A pesar de que llegó a pasar una criba de 17 municipios, esta localidad costera pontevedresa se quedó a las puertas de la final. Sí lograron pasar de etapa Cudillero, Tejeda y Fuente del Maestre.
Con todo, A Guarda quiso agradecer a todas las personas y responsables de negocios que mostraron "o seu apoio" y promovieron la campaña en esta localidad. Para el Consistorio fue una prueba inequívoca del "orgullo" que sus vecinos sienten por la villa.
Por lo anterior y para evitar que el espíritu navideño decaiga, A Guarda anunció este lunes la fecha de su encendido: Será el próximo viernes, día 5 de diciembre, a las 19:00 horas. En la Praza do Reló los guardeses darán la bienvenida oficial a la Navidad.
A partir de las 18:00 horas habrá actividades para los niños y niñas. No faltarán los juegos y pintacaras con "Os trasnos do Nadal". A continuación habrá música y baile.