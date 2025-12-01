La Diputación de Pontevedra moviliza 5 millones en O Morrazo a través del Plan Extra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha destacado este lunes una inversión de 5 millones de euros en los cuatro ayuntamientos de O Morrazo, Cangas, Moaña, Marín y Bueu, dentro de la primera convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra.

Durante un encuentro comarcal celebrado en el pabellón del Gatañal, López ha subrayado que este programa, dotado con 38 millones de presupuesto, ha atendido el 100 % de las solicitudes de los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes. "El Plan Extra es un proyecto de provincia: los ayuntamientos aportan las ideas y la Diputación, los recursos", ha afirmado.

El presidente provincial ha puesto el foco en el carácter estratégico y transformador de los proyectos ejecutados en O Morrazo, muchos de ellos financiados al 100 % por la institución provincial. Entre ellos destacan la mejora del pabellón del Gatañal, con una inversión de 1,1 millones costeada íntegramente entre el Plan Extra y el +Provincia, y los 900.000 euros destinados al nuevo Parque Urbano Lugrís en Bueu.

Otros municipios complementan los fondos con recursos propios o de otras administraciones, como Moaña, que añadió 200.000 euros a la humanización de San Martiño, 1,4 millones en total, o Marín, que completa con 500.000 euros la reforma de Tiro Naval Janer, valorada en 1,6 millones de euros.

En total, la Diputación aporta 4,3 millones de los 5 millones movilizados en O Morrazo, un impulso que continuará en 2026 con la segunda convocatoria del Plan Extra, que ha vuelto a registrar una elevada participación. López ha destacado que los ayuntamientos ya han presentado cuatro nuevas propuestas, con un valor conjunto de 4,3 millones, ahora en fase de evaluación.

"Esta provincia tiene 61 concellos con los que estamos plenamente comprometidos", ha concluido el presidente, recordando que la Diputación repartirá 128 millones de euros en municipios pequeños y medianos el próximo año a través de los planes +Provincia, el Plan Extra y el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.