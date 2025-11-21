La Xunta desactiva la prealerta por escasez moderada de agua en la ría de Vigo y la costa de Pontevedra

La Xunta ha anunciado que se ha desactivado la declaración de la prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona, en la costa de Pontevedra y del río Lérez.

También se ha acordado desactivar la alerta en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del Verdugo y del que se abastece la población del municipio pontevedrés.

Así lo ha decidido la Oficina Técnica da Sequía, que se ha reunido bajo la presidencia del director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y que cuenta también con otros cargos del organismo hidráulico, así como de representantes de Meteogalicia, Protección Civil y las consellerías de Sanidade y Medio Rural.

Para la toma de esta decisión se han tenido en cuenta datos meteorológicos y la evolución de los caudales circulantes mensuales en los ríos de la cuenca y otros indicadores de sequía y escasez, según el protocolo fijado en el plan especial de sequía de Galicia-Costa.

Gracias a las lluvias de los últimos días de octubre y la primera quincena de noviembre, estos sistemas presentan indicadores de escasez por encima del límite de 0,30; además, la previsión de Meteogalicia de lluvias persistentes para lo que resta de mes "avala" esta decisión.

La ocupación actual de los embalses de abastecimiento en Galicia-Costa está en el 71,72%, un 1,19% por encima del registrado el pasado año y un 4,10% superior a la ocupación media en los últimos 10 años.