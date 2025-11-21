La Deputación moviliza 2,3 millones para mejorar el abastecimiento de agua en 245 comunidades de Pontevedra

La Deputación de Pontevedra ha aprobado este viernes una serie medidas que movilizan cerca de 5,3 millones de euros, acordadas en la junta de gobierno provincial. Estarán destinadas a áreas tan diversas como igualdad, bienestar social, infraestructuras municipales, red viaria provincial y apoyo al movimiento asociativo.

El presidente del ente provincial, Luis López, ha sido el encargado de detallar estas actuaciones, entre las que destaca el Plan Máis Aqua. Este proyecto dispondrá de 2,3 millones de euros para mejorar el abastecimiento en 245 comunidades de usuarios de la provincia.

Según López, la respuesta a la convocatoria ha vuelto a superar todas las previsiones, con 370 solicitudes, de las que 245 cumplían todos los requisitos y 35 quedaron en lista de espera. El líder popular ha avanzado que muchas podrían incorporarse finalmente "por renuncias o por inversiones que se ajusten a la baja".

Las ayudas, de entre 6.100 y 10.000 euros, permitirán renovar redes de distribución, abrir nuevos pozos y depósitos, mejorar el control de la calidad del agua e incluso instalar placas fotovoltaicas, como recoge Europa Press. El presidente ha recordado que, solo en las últimas tres semanas, han aprobado casi 5 millones destinados a comunidades de aguas.

Campaña por el 25N

La jornada ha estado marcada por la proximidad del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al respecto, la Deputación ha aprobado dos líneas de ayudas que suman 460.000 euros.

De esa cifra, 260.000 euros se dirigirán a municipios de menos de 20.000 habitantes para fortalecer la atención integral a víctimas, apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad y desarrollar acciones de orientación y formación.

Los 200.000 euros restantes se destinarán a entidades sociales sin ánimo de lucro para impulsar programas de sensibilización, prevención de la violencia de género y atención a mujeres y menores. López ha subrayado que el presupuesto de igualdad crecerá "casi un 7%" en 2026, un dato que, ha afirmado, "avala nuestro compromiso y nuestra buena gestión".

Por su parte, el BNG ha criticado que el presupuesto invertido en igualdad en 2023 superaba los 2,1 millones de euros, mientras que este 2026 no llega a los 1,8 millones de euros. "Ese presupuesto queda corto y escaso, igual que el lema de la campaña y de las propuestas que hacen, ha advertido la deputada nacionalista, Manuela Rodríguez.

Más inversiones

En cuanto a la accesibilidad universal, la Deputación ha aprobado la concesión de 200.000 euros a 30 entidades de 18 localidades dentro del Plan Provincia Máis Inclusiva, 20.000 euros más que el año pasado. Estos fondos permitirán adquirir material para mejorar la movilidad de las personas usuarias, renovar instalaciones o incorporar sistemas de comunicación inclusiva.

En el área de Bienestar Social, la Diputación ha dado luz verde a la relación definitiva de participantes en los programas Lecer en Familia y Máis Benestar, que cuentan con un presupuesto conjunto de 400.000 euros.

El primero, que ofrece estancias de fin de semana a familias con menores, beneficiará a 3.000 personas de 50 ayuntamientos, aunque la demanda ha sido muy superior y se registran 4.371 personas en lista de espera. El programa de termalismo para mayores de 55 años, Máis Benestar, llegará a 2.163 personas de 60 localidades, con 1.442 demandantes que deberán esperar a futuras ediciones.

Las infraestructuras viarias también ganaron protagonismo, con la aprobación de 523.500 euros para mejorar la seguridad vial y la movilidad peatonal en las carreteras EP 6201 (Rodeiro-Vilela) y EP 6202 (Rodeiro-Oseira). Además, se ha dado luz verde al expediente de contratación para el ensanche de la EP 2702 (Amoedo-Os Valos), en Pazos de Borbén, una obra que rondará el millón de euros.

Apoyo a los concellos

También ha habido espacio para las inversiones municipales a través del Plan Máis Provincia, que este viernes ha asignado 337.000 euros a proyectos en Redondela, Tui y Cambados.

Redondela recibirá 144.000 euros para completar la financiación del ascensor y la humanización de la Plaza de la Petanca, mientras que Tui contará con 102.100 euros para la cubierta curva del campo de fútbol Álvarez Durán. En Cambados se invertirán 91.000 euros en la reparación de la deteriorada cubierta del campo municipal de Burgáns.