La Xunta abre el periodo de solicitudes para la pesca de lamprea en el río Tea (Pontevedra)

La Xunta de Galicia abrirá este viernes el plazo oficial para pescar lamprea en el río Tea. Más concretamente, las personas interesadas podrán presentar las preceptivas solicitudes, tal y como se recoge en el Diario Oficial de Galicia.

El periodo hábil se extenderá del 31 de enero al 1 de mayo de 2026. Se abordará en días alternos: Los lunes y viernes, desde las estacadas impares; y los martes y sábados, desde las pares.

Se prohibirá la pesca, eso sí, desde las 08:00 horas de los domingos, a las 21:00 horas de los lunes. También desde las 08:00 horas de los miércoles, a las 21:00 horas de los viernes. Por lo tanto, se permite la pesca desde las 21:00 horas del día autorizado, a las 08:00 horas del día siguiente.

Desde el ente autonómico precisan que, dado que la lamprea es una especie "muy particular" se siguen usando procedimientos y artes tradicionales para su captura que están prohibidos para el resto de las especies. Este es el motivo de que se establezca, cada año, un régimen especial.

Así, las lampreas se pescan desde estacadas autorizadas previamente. En cada una de ellas pueden pescar cuatro personas. Se realizará un sorteo previo que, en este caso, tendrá lugar el próximo 16 de enero de 2026 en el refugio da Freixa (Ponteareas), a las 11:00 horas.