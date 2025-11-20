Los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra y zonas de Arousa, obligados a cerrar por las toxinas Elena Fernández - Europa Press

La presencia de toxinas ha obligado a cerrar los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra y zonas de Arousa.

Así lo ha determinado este jueves el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar). Estas zonas se suman a las ya clausuradas de Muros-Noia y de Vigo.

La zona afectada en Arousa es la VI y está prohibido extraer moluscos infaunales, salvo navaja y longueirón. Por su parte, en la ría de Pontevedra está prohibido sacar cualquier tipo de estos moluscos.

Además, las muestras recogidas en esta jornada obligaron a cerrar un polígono de bateas en Camariñas, que se suman a las ya clausuradas en otras zonas.