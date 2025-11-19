La Diputación de Pontevedra destinará 92,6 millones a los concellos en 2026 Rafa Estévez

La Diputación de Pontevedra aumentará en un 6% los recursos destinados a concellos en el presupuesto de 2026, hasta superar los 92,6 millones de euros.

Así lo han comunicado los diputados provinciales María Ramallo, Pablo Castillo y Alejandro Lorenzo, responsables de las áreas de Cooperación Municipal, Asistencia Intermunicipal y Gestión y Recaudación de Tributos Locales, que han recalcado el carácter marcadamente municipalista de este presupuesto por tercer año consecutivo, en el que uno de cada tres euros se dedicará a respaldar a los municipios.

Ramallo ha subrayado que los concellos recibirán 4,3 millones más que este año a través de diferentes líneas de ayuda, alcanzando los 75,8 millones de euros. A Asistencia Intermunicipal se dedicarán 4 millones, como ha apuntado Pablo Castillo, que garantizan una atención adecuada a la ciudadanía y mantener servicios públicos de calidad.

En materia tributaria, Alejandro Lorenzo destacó los cerca de 13 millones asignados al ORAL, con los que se reforzará la presencia del organismo en el territorio y se facilitarán los trámites a contribuyentes y municipios.

Además, en 2026 habrá una batería de programas de inversión destinados especialmente a los municipios de menos de 50.000 habitantes. El Plan +Provincia aportará 50 millones, con la posibilidad de solicitar anticipos correspondientes a 2027.

A esta cifra se sumarán 35 millones del Plan Extra, así como 8 millones del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, que sitúan en 128 millones los recursos totales que la Diputación movilizará para los municipios el próximo año. Además, las ciudades de Vigo y Pontevedra recibirán 7,5 millones para financiar convenios de obras.

Con estas partidas, el Gobierno provincial superará los 300 millones dirigidos a la cooperación municipal desde 2023.

Fondos Europeos

Por su parte, el presidente provincial, Luis López, entregó este miércoles los diplomas del ciclo formativo sobre fondos europeos destinado a alcaldes, concejales y técnicos de municipios de menos de 50.000 habitantes.

Las jornadas, celebradas en el Edificio Administrativo de la Diputación, se centraron en las claves que deben cumplir los proyectos municipales para obtener financiación europea. Se abordaron criterios vinculados a la Agenda 2030, como sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad, seguridad vial, movilidad peatonal o digitalización.