Cambios en la Diputación de Pontevedra: Nava Castro y Sandra Bastos, del PP, renuncian a sus actas Rafa Estévez

El pleno de la Diputación de Pontevedra ha tenido entre el orden del día la renuncia a sus actas de diputadas provinciales por parte de Nava Castro y Sandra Bastos, del grupo provincial del Partido Popular.

Un relevo que estaba contemplado en las filas populares cuando se cumpliera la mitad del mandato, según ha señalado el presidente provincial, Luis López, "no como otros que hubo en estos dos años", ha apuntado en referencia a las salidas de la Corporación por parte de José Campos, Marta Fernández-Tapias o Isabel Couselo.

La alcaldesa de Ponteareas y responsable del área de Turismo, Nava Castro, será relevada por el alcalde de Covelo, Pablo Castillo. Por su parte, la redondelana Sandra Bastos, responsable de Igualdad, será sustituida por la concejala de Gondomar, Paula Bouzos.

"Lógicamente, esto va a conllevar un reparto de las competencias que tenían", ha avanzado el presidente de la Diputación que aprovechó para "agradecer públicamente, el inmenso trabajo que hicieron a favor de la provincia, con la entrega máxima".

Según ha añadido, Nava Castro y Sandra Bastos "sacaron adelante proyectos que son una referencia en el conjunto de la provincia que van a tener continuidad en el tiempo, gobierne quien gobierne, porque fue un completo acierto", ha dicho.

Previsiblemente, en el próximo pleno, en este mismo mes de septiembre, tendrá lugar la toma de posesión de los nuevos diputados.

Mociones

En este pleno fue aprobada por unanimidad la moción del PP para instar al Gobierno de España a que dé comienzo de inmediato a las obras en la carretera N-120 a su paso por el Concello de Ponteareas.

Igualmente por unanimidad, se aprobó la moción del grupo provincial del PSdeG-PSOE para exigir de la Diputación que inste al Gobierno de España a mantener a Vigo como sede oficial para la celebración del examen MIR mientras que salió rechazada su otra propuesta en la que demandaba la dimisión del presidente de la Xunta "por su nefasta gestión de los incendios ocurridos este verano".