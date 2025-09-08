Pontevedra y Ourense se preparan para recibir La Vuelta más polémica

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en O Corgo, Lugo. Carlos Castro - Europa Press

La Vuelta 2025 recorre en los dos próximos días sus últimos kilómetros en Galicia: mañana martes llega a la provincia de Pontevedra, con final de etapa en Mos, y el miércoles tomará la salida desde O Barco de Valdeorras, en Ourense, para finalizar en Ponferrada.

Lo hace rodeada de polémica desde el principio por la participación del Israel Premier Tech y a favor de Palestina. Incluso, el equipo ciclista ha borrado el nombre del país "para priorizar la seguridad" en La Vuelta.

Este fin de semana, en Lugo, fueron detenidas hasta 10 personas, que ya están en libertad. Ocho en O Corgo y dos en Monforte de Lemos; entre ellos, se incluye la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto, que fue detenida mientras participaba en la protesta.

Etapa 16, entre Poio y Mos

En este ambiente, la llegada mañana a Pontevedra también está marcada por las protestas convocadas en seis puntos del recorrido por la provincia: Poio, Pontevedra, Soutomaior, Baiona, Tui y Mos. Unas protestas en las que el BNG ha llamado a participar y en las que estará, tal y como ha confirmado este lunes, el alcalde de la Boa Vila, Miguel Anxo Fernández Lores.

Por su parte, desde el PSOE pontevedrés han emitido un comunicado en el que condenan la participación en La Vuelta de "un equipo meramente instrumental del Gobierno de Israel" y que "ha sido concebido únicamente y exclusivamente como instrumento de propaganda política para blanquear internacionalmente los asesinatos y el genocidio del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Palestina".

Animamos a todas as galegas e galegos a mobilizarse e a facer visíbel que Galiza está ao carón do pobo palestino e contra a xenocidio que estamos a presenciar en Gaza a mans do estado de Israel. Participa!#GalizaConPalestina pic.twitter.com/ZLvbTZmfNH — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) September 6, 2025

Los socialistas sienten "impotencia y vergüenza" porque las calles de la ciudad sirvan "de escenario para repugnante operación de Israel en términos democráticos y humanitarios" y reclaman a la organización que expulse "con carácter inmediato" al equipo israelí de la competición. También llaman a los pontevedreses a que participen "con banderas y mensajes de apoyo al pueblo palestino", pero sin poner "en riesgo la integridad física o la limpia competición entre los deportistas que participan en la carrera".

El final de etapa será en Mos, en el Alto do Castro de Herville, y desde el Concello han visitado el recorrido por el municipio para que "todo esté en orden en materia logística y de seguridad". La alcaldesa mosense, Nidia Arévalo, ha destacado la importancia de que "todo esté perfectamente coordinado para garantizar tanto la seguridad como el goce de los vecinos y visitantes en este día histórico para Mos".

Últimos kilómetros en Ourense

El miércoles, la 17 etapa arrancará desde O Barco de Valdeorras en la que será la última que recorra suelo gallego, con final en el Alto del Morredero, en Ponferrada. Así, este lunes el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha mantenido una reunión para organizar un "amplio" dispositivo de seguridad en el que participarán efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional y Local.

"Hemos diseñado un dispositivo amplio y perfectamente coordinado para que este importante evento salga adelante con éxito", ha explicado Santos, que ha pedido la colaboración de la ciudadanía y ha animado a vecinos y visitantes disfrutar "con responsabilidad y cumpliendo las normas".