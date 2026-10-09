Elecciones 29-N: Jácome confirma que Democracia Ourensana no concurrirá a los comicios generales

Democracia Ourensana no concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con el objetivo de revalidar su mayoría absoluta en las municipales. Así lo ha ratificado este viernes el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que ha confirmado que su partido no se presentará a los siguientes comicios.

En un mensaje publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, Jácome ha señalado que "posiblemente" estas sean las "últimas elecciones generales a las que no concurran".

Pérez Jácome ha asegurado que los objetivos del partido son alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo de 2027 y ser "llave" en las autonómicas. "Eso salvaría a Orense", ha enfatizado.

Igualmente, el líder de Democracia Ourensana ha trasladado que cuentan con la formación registrada para unas elecciones nacionales o europeas, pero la "clave es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado".