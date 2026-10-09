Elecciones 29-N: Jácome confirma que Democracia Ourensana no concurrirá a los comicios generales
Pérez Jácome ha asegurado que los objetivos del partido son alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo de 2027
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Democracia Ourensana no concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con el objetivo de revalidar su mayoría absoluta en las municipales. Así lo ha ratificado este viernes el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que ha confirmado que su partido no se presentará a los siguientes comicios.
En un mensaje publicado en la red social 'X' y recogido por Europa Press, Jácome ha señalado que "posiblemente" estas sean las "últimas elecciones generales a las que no concurran".
Pérez Jácome ha asegurado que los objetivos del partido son alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo de 2027 y ser "llave" en las autonómicas. "Eso salvaría a Orense", ha enfatizado.
Igualmente, el líder de Democracia Ourensana ha trasladado que cuentan con la formación registrada para unas elecciones nacionales o europeas, pero la "clave es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado".
🏛️ Posiblemente estas sean las últimas Elecciones Generales a las que NO concurramos. 🎯 Los objetivos de DO, a corto y medio plazo, son la mayoría absoluta en las Municipales de mayo 2027 y ser llave en las Autonómicas (¿marzo 28?). Eso salvaría a Orense. 📑 Tenemos la formación registrada ya para unas elecciones nacionales o europeas, pero como todo, la clave es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.— Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) October 9, 2026