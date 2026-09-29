Muere una persona tras ser alcanzada por un tren en Cenlle (Ourense)

Una persona ha fallecido este lunes tras ser alcanzada por un tren en el municipio ourensano de Cenlle, según ha informado el 112 Galicia.

El suceso se produjo alrededor de las 19:20 horas en la parroquia de Laias, en un punto al que se accede desde el kilómetro 584 de la carretera N-120.

Fue personal de Adif el que dio la voz de alarma y comunicó a los servicios de emergencias que la víctima podía haber fallecido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, del GES de Ribadavia y de la Guardia Civil. A su llegada, los servicios de emergencia únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.