Hallan muerta a una persona en el río a su paso por Ribadavia (Ourense)

Una persona ha sido hallada fallecida este lunes en el río, a su paso por el municipio ourensano de Ribadavia.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 20:00 horas y, según explicó el particular que alertó a los servicios de emergencia, había una persona en el agua en la zona del parque de A Veronza y todo apuntaba a que podía haber fallecido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, los Bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia, la Guardia Civil y la Policía Local.

Una vez allí, los equipos de emergencia procedieron al rescate de la víctima, aunque ya no se pudo hacer nada por salvarle la vida.