Rescatan a una mujer tras caer a un pozo en Castrelo de Miño (Ourense)

Una mujer ha tenido que ser rescatada este martes por la tarde después de caer al interior de un pozo en el lugar de Meizo, en el municipio ourensano de Castrelo de Miño.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 16:00 horas a través de un particular, que explicó que la mujer permanecía agarrada a la pared del pozo, pero no podía salir por sus propios medios.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se movilizó a Protección Civil de Castrelo de Miño, los Bomberos de O Carballiño y el GES de Ribadavia. Sin embargo, cuando llegaron los equipos de rescate, la mujer ya había conseguido salir con la ayuda de los voluntarios.

Tras ser rescatada, necesitó asistencia médica y fue movilizada una ambulancia. A la espera de la valoración sanitaria, la afectada se encontraba consciente y orientada.