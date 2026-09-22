El PP vuelve al pleno de Verín (Ourense) con cuatro nuevos concejales tras la dimisión de todo su grupo

El PP de Verín vuelve a tener representación en la corporación municipal.

Cuatro nuevos concejales populares han tomado posesión este martes de sus actas durante una sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Concello, después de la dimisión en bloque de los cuatro ediles que hasta el pasado mes de agosto integraban el grupo.

Los nuevos representantes del Partido Popular son Bernardo Rodríguez Danoz, Tamara Velázquez Rivero, Benito Quiñones García y Tino Cid Lorenzo.

Durante la sesión también se dio cuenta de la constitución del nuevo grupo municipal, que tendrá a Rodríguez Danoz como portavoz titular y a Quiñones García como suplente.

Un mes después de quedarse sin concejales

El PP se quedó temporalmente sin representación en Verín a finales de agosto después de las renuncias de Lara da Silva, Aitor Blanco, Sonia Arias y, finalmente, Beatriz Blanco.

La formación atribuyó entonces las cuatro salidas a motivos personales y negó que respondiesen a una crisis interna.

La renovación del grupo obligó además a avanzar considerablemente en la candidatura presentada por los populares en las municipales de 2023, después de que otros siete integrantes de la lista renunciasen también a incorporarse a la Corporación antes de que quedasen definidos los cuatro nuevos concejales.