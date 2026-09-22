Una persona rellena botellas de agua en una fuente pública en A Cañiza, Pontevedra. Adrián Irago / Europa Press

Ourense entra en el otoño con 38,5 grados y vuelve a marcar la máxima de Galicia

Ourense ha vuelto a situarse este martes como el punto más caluroso de Galicia. La ciudad alcanzó los 38,5 grados por segundo día consecutivo, convirtiéndose de nuevo en la localidad con la temperatura más alta registrada en la comunidad.

El episodio de calor continuará este miércoles, 23 de septiembre, jornada para la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por altas temperaturas en la zona del Miño, tanto en la provincia de Ourense como en Pontevedra, además del suroeste de A Coruña.

La situación coincide además con el inicio oficial del otoño astronómico. Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la nueva estación comenzará en el hemisferio norte este 23 de septiembre a las 02:05 horas, en horario peninsular.

El otoño tendrá una duración aproximada de 89 días y 21 horas y finalizará el próximo 21 de diciembre, con la llegada del invierno.