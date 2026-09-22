Muere un hombre de 50 años tras precipitarse al río Limia, en Ourense

Un varón, de 50 años y nacionalidad portuguesa, falleció durante la noche del pasado lunes tras precipitarse desde el puente sobre el río Limia. Se descartan indicios de criminalidad.

En concreto, sucedió a la altura del km 51.3 carretera OU-540, en la localidad de Torno, término municipal Lobios.

La Guardia Civil de Ourense tuvo conocimiento del suceso sobre las 23:50 horas de la noche y el cadáver se levantó a las 04:40 horas de la madrugada de este martes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al CHUO para la realización de la autopsia.