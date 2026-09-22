Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son. Agostime - Europa Press

Extinguido un conato de incendio en el parque de O Xurés (Ourense) tras afectar a 0,03 hectáreas

El conato de incendio forestal declarado este martes en el Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés ha quedado extinguido a las 21:15 horas, según ha informado la Consellería de Medio Rural.

El fuego comenzó a las 19:44 horas en la parroquia de Randín, en el municipio ourensano de Calvos de Randín, y afectó a una superficie estimada de 0,03 hectáreas.

En las labores de extinción participaron un agente, dos brigadas, una motobomba y un helicóptero.

Por otra parte, el incendio forestal declarado en la parroquia de Ribasieira, en Porto do Son, quedó estabilizado a las 18:15 horas tras calcinar unas 45 hectáreas.