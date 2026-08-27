La jefa de la Policía Local de Ourense demanda de nuevo al Concello de Jácome

La jefa de la Policía Local de Ourense ha vuelto a demandar al Concello encabezado por el alcalde de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome. Denuncia ante la presunta omisión por la vulneración de derechos fundamentales.

Se trata de uno de los asuntos que ha tratado la junta local este jueves, después de que la funcionaria interpusiera demanda ante la Plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense por la omisión administrativa del Consistorio por vulneración de los derechos fundamentales.

En este caso, como recuerda Europa Press, ya en febrero de 2026 el Tribunal Supremo había confirmado una sentencia previa que condenaba al Ayuntamiento de Ourense y al que había sido concejal de Seguridad, Telmo Ucha, por acoso laboral contra dicha funcionaria.