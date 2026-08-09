Una mujer de 66 años fallece en Verín (Ourense) tras caer de un caballo

Accidente mortal este domingo en Verín (Ourense). Una mujer de 66 años ha fallecido este domingo después de caerse de un caballo mientras transitaba por un camino de tierra en la parroquia de Tamagos.

A las 11:30 horas, el 112 Galicia fue informado por un particular de que una persona había sufrido una caída de un caballo en un camino de tierra y que permanecía inconsciente a causa del accidente.

Según informa Europa Press, al lugar del accidente acudió un operativo conformado por la Guardia Civil, la Policía Local y el 061, que llegó a movilizar el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Una vez allí, los profesionales sanitarios comprobaron que había entrado en parada cardiorrespiratoria y, pese a que se le practicaron las maniobras correspondientes, no fue posible reanimarla.