Fuego en Galicia: estabilizado el incendio forestal de Baltar (Ourense) tras calcinar 120 hectáreas

Incendio en Baltar (Ourense), en una imagen tomada por la BRIF de Laza en su desplazamiento hacia el incendio, a 8 de agosto de 2026 BRIF de Laza

Buenas noticias en Baltar (Ourense). El incendio forestal declarado en el municipio ha quedado estabilizado este domingo al mediodía, un día después de su inicio. Además, los dos fuegos de Rodeiro (Pontevedra) permanecen estabilizados.

El incendio de Baltar se inició a las 12:21 horas del sábado en Garabelos do Bouzo y fue estabilizado a las 13:41 horas de este domingo, 9 de agosto. Su alcalde, José Antonio Feijóo, explicó que, a su inicio, sí generó una "preocupación grande" al originarse al pie de una aldea, pero su actitud pronto cambió a "optimista" gracias al amplio despliegue de medios.

En total, por parte de la Consellería, han trabajado en él tres técnicos, 12 agentes, 21 brigadas, 14 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, seis helicópteros y nueve aviones. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha enviado a la BRIF de Laza, con un equipo de 18 bomberos, y un avión anfibio. Además, se ha habilitado un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para realizar el seguimiento de las tareas de extinción.

En su última actualización —enviada a las 14.00 horas del domingo—, como recoge Europa Press, Medio Rural ha elevado la cifra de hectáreas calcinadas, que esta mañana permanecía en 95, hasta las 120.

Dos incendios en Rodeiro

Por otra parte, los fuegos de Rodeiro, que se originaron con cuatro minutos de diferencia en dos parroquias diferentes, quedaron estabilizados entre la madrugada y primera hora del día: el de Arnego pasó a este estado a las 00:50 horas y el de Carboentes, a las 09:17. Cada uno afecta a una superficie de más de 20 hectáreas.

El incendio de Arnego se registró a las 15:59 horas del sábado, cuatro minutos antes que el otro. Medio Rural ha desplazado hasta allí a 12 agentes, 15 brigadas, 10 motobombas, una pala, cuatro helicópteros y dos aviones. Por su parte, al de Carboentes ha movilizado, por el momento, a dos técnicos, 11 agentes, 15 brigadas, 15 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.