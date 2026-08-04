O Carballiño (Ourense) vuelve a batir récord de la tapa de pulpo más grande del mundo con 610 kilos Concello do Carballiño

El municipio ourensano de O Carballiño ha batido de nuevo el récord de la tapa de pulpo más grande del mundo, con un total de 610 kilogramos de cefalópodo en su 16ª edición de la tapa del Pulpo.

"Un año más batimos un nuevo récord mundial. No hay otro igual, de la mano de pulpeiros y pulpeiras que son unos profesionales", ha celebrado el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de O Carballiño, Diego Fernández, este martes durante la elaboración de la tapa.

En este caso, Europa Press recoge que la tapa ha superado en 10 kilos a la del pasado año 2025, de 600 kilos, con un plato de madera de casi 6 metros de diámetro y más de una treintena de pulpeiros cortando el cefalópodo a su alrededor.

"Las expectativas son muy buenas y cada año son mejores. Seguimos creciendo y hay que intentar seguir haciéndolo cada año", ha celebrado el alcalde en funciones, José Castro-Gil.