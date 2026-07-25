Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre atrapado en el desván de una vivienda en Verea (Ourense)

Los servicios de emergencia rescataron este viernes el cuerpo sin vida de un hombre que había quedado atrapado en un hueco del desván de una vivienda situada en el lugar de Cexo, en el municipio ourensano de Verea.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 20:45 horas, cuando un particular solicitó asistencia sanitaria para un hombre que podría estar sufriendo una indisposición en la carretera OU-0207, a la altura del kilómetro 7.

Desde la central de emergencias se alertó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Una vez en el lugar, los sanitarios comprobaron que la víctima se encontraba en una zona de difícil acceso y que podría haber fallecido, por lo que solicitaron la intervención de medios de rescate.

El 112 movilizó al GES de Celanova, a la Guardia Civil y a Protección Civil, cuyos efectivos facilitaron el acceso y recuperaron el cuerpo tras liberar al fallecido del lugar en el que había quedado atrapado.