Fallece a los 72 años el socialista Vicente Gómez, alcalde de Castrelo do Val (Ourense)

El alcalde socialista de Castrelo do Val (Ourense), Vicente Gómez, ha fallecido este pasado jueves a los 72 años de edad, tras más de 20 años ostentando el bastón de mando, desde el 2005.

De ello ha informado el Grupo Provincial del PSdeG-PSOE de Ourense a través de un comunicado remitido a Europa Press, trasladando el pésame a familia, amigos, compañeras y compañeros de la agrupación local y a la vecindad del municipio.

Vicente Gómez inició su carrera política a finales de la década de los 80, obteniendo la alcaldía de Castrelo do Val (Ourense), su municipio natal, en 2005, asumiendo el relevo del exalcalde socialista, Raúl Fernández.

"Desapareció un referente del municipalismo socialista ourensano y un servidor público que dedicó buena parte de su vida al progreso de su ayuntamiento y a la defensa de los intereses de la ciudadanía", han trasladado desde el partido, destacando a un regidor caracterizado por su "proximidad, capacidad de diálogo y un profundo conocimiento de la realidad del territorio".

"Su legado permanecerá en la memoria del socialismo ourensano y de todas las personas que compartieron con él años de trabajo y compromiso con la vecindad", ha señalado el secretario provincial del PSdeG de Ourense, Álvaro Vila, reconociendo la "calidad humana, compañerismo y permanente disposición a colaborar" de Gómez.