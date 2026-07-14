La colisión entre dos camiones provoca retenciones "notables" en la A-52, a la altura de A Mezquita (Ourense)

Una colisión entre dos camiones este lunes mantuvo bloqueada la A-52 en sentido Ourense, a la altura del municipio ourensano de A Mezquita. La autovía estuvo cortada durante toda la noche, quedando despejada esta mañana.

Así lo ha informado el 112 Galicia, que ha detallado que el accidente se produjo en la tarde del lunes y que estuvieron implicados dos camiones, uno de ellos de transporte de mercancías peligrosas. Sin embargo, no se registraron daños en la carga.

Eso sí, la colisión provocó retenciones "notables" tras quedar sólo un carril habilitado para el paso de vehículos. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico establecieron un paso alternativo por la N-525.

Además, tan solo hubo una persona herida, que solicitó la alta voluntaria en el mismo lugar de los hechos.

Atropello en Taboadela

Además, Emerxencias ha informado de un atropello con una persona herida en Taboadela, en la provincia de Ourense. El suceso tuvo lugar sobre las 21:00 horas en la carretera OU-320.

El 112 Galicia ha relatado que un coche se salió de la carretera y batió contra una persona y un árbol. Como consecuencia del impacto, la persona atropellada quedó sobre el capó del coche.

Para atender a la herida, se solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que ya tenía constancia del suceso y un equipo en marcha. También fueron informados los Bomberos de San Cibrao y la Guardia Civil.