El paso de un tren causa cuatro incendios en Ourense, Maside y Amoeiro

El paso de un tren por la línea convencial ha provocado cuatro incendios en la provincia de Ourense este lunes. Dos focos se han originado en el municipio de Maside, uno en Ourense y otro en Amoeiro, según han informado fuentes de la Consellería de Medio Rural.

En concreto, conforme han detallado estas fuentes, sobre las 14:00 horas se han registrado dos focos en Maside; uno en el monte de Untes, en Ourense; y un cuarto foco en Amoeiro. Si bien todos permanecen activos, Medio Rural ha indicado que tienen pequeñas dimensiones y se prevé que puedan ser atajados por los múltiples medios desplegados en la zona.

Las primeras hipótesis apuntan a que estos focos fueron causados debido al paso del tren por la zona, según informa Europa Press. Aunque la columna de humo del incendio de Untes se ve desde la ciudad de Ourense, fuentes de la Consellería de Medio Rural aseguran que por el momento no hay peligro para las viviendas.

En su extinción trabajan múltiples medios, entre ellos las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ello, según destaca la Delegación del Gobierno, "de forma coordinada con el dispositivo autonómico".

De hecho, Adif ha avisado de que, debido a la proximidad de las llamas de uno de los incendios a la infraestructura ferroviaria, está interrumpida la circulación entre Ourense y O Irixo. Esta incidencia afecta a los trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela, pero no a los de alta velocidad que conectan ambas urbes.

Incendio en Ribas de Sil

Por su parte, el incendio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, y afecta ya a 180 hectáreas. En este fuego fue preciso activar la Situación 2 por su proximidad a viviendas en el núcleo de Chenzas, desactivada en la madrugada del domingo.

Este fuego obligó a cortar la circulación de tren entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil) durante la tarde del domingo, pese a que Adif informó sobre las 22:45 horas del domingo que se había restablecido la tensión de la línea y volver la circulación de la línea.