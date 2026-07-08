Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Arenteiro, en O Carballiño (Ourense)

Río Arenteiro a su paso por la localidad de O Carballiño (Ourense). wikipedia

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el río Arenteiro, en O Carballiño.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia a Europa Press, fue un particular quien dio el aviso sobre las 10:30 horas de este miércoles y señaló que había visto un cadáver flotando en este río.

Al punto se han desplazado los bomberos, que trabajan para recuperar el cuerpo.

Por el momento se desconocen las causas que rodean el suceso.

Al punto se han desplazado los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Servizo Municipal de Protección Civil, así como la Guardia Civil.